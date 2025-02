Potrebbe apparire inutile e forse anche tedioso ripetere sempre le medesime cose. Ma lo si intenda solo come un invito a prestare particolare attenzione e prudenza. Ancora una volta cinghiali e incidenti sfiorati solo per mera casualità. Questa volta il pericolo si è concretizzato lungo la strada provinciale che origina in zona Capellino e che conduce più avanti verso la contrada di Sant’Anna del territorio di Sant’Agata de’ Goti.

