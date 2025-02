Non bastava il quasi quotidiano caos dovuto alle frequenti intemperanze di alcuni detenuti. Ora ci si mettono anche le infestazioni. “È sempre più frequente, per gli operatori penitenziari ed i detenuti dell’Istituto penale dei minorenni di Airola, la presenza di blatte, sia nel refettorio Agenti che in quello dei ristretti. Così Sabatino De Rosa, vicecoordinatore regionale campano per il settore minorile del Sindacato autonomo di Polizia penitenziaria Sappe.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia