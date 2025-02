La Giunta del Comune di Campolattaro, guidata dal Sindaco Simone Paglia, ha deciso di istituire una via fittizia, territorialmente non esistente, per l’iscrizione anagrafica dei soggetti senza fissa dimora che abbiano i requisiti di legge, intitolandola “Via della Casa Comunale”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia