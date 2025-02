Palermo, 19 feb. (Adnkronos) – Tragedia a Favara, nell’Agrigentino, dove un sessantenne, Angelo Sicilia, è stato trovato carbonizzato in un appartamento abbandonato, in pieno centro, nei pressi di via Roma. L’abitazione era abbandonata. Sul posto, scattato l’allarme, sono andati i carabinieri di Favara e Agrigento e il pubblico ministero di turno, Elettra Consoli.