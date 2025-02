Ancora notizie poco confortanti per chi deve pagare la tassa rifiuti a Benevento.

E’ quanto emerge dall’indagine realizzata dal servizio Stato sociale, Politiche fiscali e Previdenziali, Immigrazione della Uil, diretto dal segretario confederale Santo Biondo, che evidenzia un incremento della Tari in tutte le macroaree del Paese.

Per quanto concerne Benevento, si registra un incremento tra 2023 e 2024, ma non tale da far rientrare il capoluogo sannita tra le dieci città più costose in Italia, poco invidiabile novero in cui era stato compreso prima dei decrementi tra 2022 e 2023.

