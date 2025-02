Successo per l’evento della Fondazione Rubes Triva a Bruxelles: un dibattito costruttivo sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro

– Martedì 18 febbraio – dalle 10:00 alle 16:00 Bruxelles – Parlamento europeo, Sala Spinelli 3H1

Bruxelles, 18 febbraio 2025 Si è concluso con successo l’evento “Abitare, conoscere e regolamentare le nuove frontiere del mondo del lavoro”, organizzato dalla Fondazione Rubes Triva presso il Parlamento Europeo. La giornata di confronto ha riunito Istituzioni europee, parti sociali e aziende per discutere le nuove sfide e opportunità in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’evento, supportato da SGI Europe e promosso grazie alla collaborazione dell’On. Brando Benifei, ha visto la partecipazione di figure Istituzionali di spicco, tra cui gli Europarlamentari On. Brando Benifei (S&D), On. Stefano Cavedagna (ECR) e On. Mario Furore (The Left). Un ruolo centrale è stato svolto da Angelo Curcio, Presidente della Fondazione Rubes Triva, e Fabrizio D’Ascenzo, Presidente dell’INAIL, che hanno aperto l’incontro con i saluti Istituzionali.

Durante la giornata, moderata dai giornalisti Filippo Gaudenzi (TG1) e Donato Bendicenti (RAI), si sono alternate le voci dei rappresentanti delle principali parti sociali europee, come SGI Europe, SMEunited ed ETUC, oltre a esponenti del mondo aziendale, tra cui Workday, EBU – European Broadcasting Union e Next4Investment, con l’intervento di Davide D’Arcangelo della Fondazione Italia Digitale.

Nel corso della prima parte dell’evento, Sara Riso, Senior Research Manager Unit A – Working Life di Eurofound, ha presentato la ricerca “Job quality, wellbeing, and the role of technology”, che ha sottolineato il ruolo dell’Intelligenza Artificiale nella qualità del lavoro. La seconda parte è stata curata dall’Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (EU-OSHA), che ha illustrato le opportunità e i rischi legati alla gestione algoritmica, mettendo in evidenza le implicazioni per le condizioni lavorative e il benessere dei lavoratori.

Centrale l’intervenuto di Federico Faggin, fisico e inventore, al quale sono state poste diverse domande che hanno animato il confronto. Faggin ha sottolineato l’importanza di adottare un approccio umano-centrico ed etico alla tecnologia, evidenziando come l’innovazione debba sempre essere guidata da principi di responsabilità e rispetto per l’essere umano.

Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata riservata al ruolo delle nuove tecnologie digitali, inclusa l’Intelligenza Artificiale e la robotica, nel migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre, il dibattito ha approfondito le implicazioni delle nuove normative europee, tra cui la Direttiva Piattaforme, il Regolamento sull’Intelligenza Artificiale e il nuovo Regolamento Macchine.

Le sessioni di discussione hanno messo in luce la necessità di una collaborazione sempre più stretta tra politica, Istituzioni e parti sociali per affrontare le sfide emergenti e garantire ambienti di lavoro sicuri e regolamentati.

L’evento ha sottolineato come sia fondamentale investire nella formazione per preparare i lavoratori alle nuove realtà del mondo del lavoro e favorire una cultura della sicurezza sempre più radicata e confermando il suo ruolo come piattaforma strategica per il confronto tra i principali stakeholder europei, ponendo le basi per future iniziative a tutela dei lavoratori nell’era della trasformazione digitale.

A chiudere l’evento è stato Giuseppe Mulazzi, Direttore del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro, che ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa per favorire un dialogo concreto e propositivo sul futuro della salute e sicurezza sul lavoro.

Sito Ufficiale Fondazione Rubes Triva:https://www.fondazionerubestriva.info/

Ufficio Stampa: Delfina Bucci, Fondazione Rubes Triva, stampa@fondazionerubestriva.it