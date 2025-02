Spionaggio: protesta opposizioni, ‘governo si sottrae al confronto con Parlamento’**

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – Le opposizioni protestano con il governo e con il presidente della Camera Lorenzo Fontana sulla mancata interrogazione al question time sul caso Paragon. “Il governo si sottrae al confronto con il Parlamento. Siamo totalmente insoddisfatti sulle motivazioni apportate dal ministro Ciriani” che ha ribadito come il governo ritenga “non divulgabili” le informazioni sul caso, ha detto la presidente dei deputati Pd, Chiara Braga, al termine della capigruppo a Montecitorio. “E abbiamo chiesto anche al presidente Fontana di rivalutare la sua scelta”.

“Il governo ha avuto l’atteggiamento di chi è stato preso con le mani nella marmellata: tutti hanno parlato, ma ora che abbiamo chiesto se lo spyware fosse utilizzato dalla polizia penitenziaria scatta il segreto…”, osserva il capogruppo di Iv, Davide Faraone. Per Riccardo Magi di Più Europa si tratta “di un altro colpo alle prerogative del Parlamento. Si toglie forza a uno dei pochissimi strumenti che si hanno per ottenere risposte dal governo”.