Spionaggio: Fornaro, ‘da governo schiaffo a Parlamento’

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – “Il potere ispettivo è una delle caratteristiche delle democrazie parlamentari. Oggi viene messa in dubbio la leale collaborazione tra le istituzioni dello Stato e anche pone al centro il tema del rapporto tra potere esecutivo e Parlamento. Nel nostro Question time chiedevamo al governo semplicemente di sapere se la polizia penitenziaria abbia mai acquisito o utilizzato lo spyware Grafite o altri software di sorveglianza prodotti dalla Paragon Solution. Le risposte possibili erano due: No, allora non vedo quale segreto di Stato si possa richiamare. Oppure Sì, in quel caso, in linea teorica, si sarebbe potuto apporre il segreto per poi rimandare il caso al Copasir. Mettere il segreto prima di dare la risposta è inaccettabile in un rapporto corretto tra governo e Parlamento. Chiediamo l’intervento del presidente della Camera, perché ne vale la dignità di questa istituzione”. Così il deputato democratico, Federico Fornaro, della Presidenza del Gruppo Pd, intervenendo in Aula sull’ordine dei lavori.