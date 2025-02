Gli automobilisti beneventani potrebbero essere costretti a pazientare qualche giorno in più rispetto al preventivato per poter circolare, stavolta senza limitazioni, sul ponte S. Nicola. Uno slittamento ridotto, con rinvio del taglio del nastro fors’anche di una settimana, non più sabato prossimo, bensì quello successivo, il 1’ marzo.

Brevissimo slittamento determinato in parte dalle giornate piovose, stop comunque recuperabile, ma soprattutto dovuto alla consegna di cavi di sicurezza, avvenuto in due fasi, una parte oggi e l’altra il prossimo martedì.

