Nordcorea: Pyongyang apre al turismo cinese, primi viaggiatori a fine mese

Pechino, 18 feb. (Adnkronos/Afp) – Un’agenzia di viaggi cinese ha annunciato che porterà un gruppo di turisti cinesi in Corea del Nord la prossima settimana, il primo in cinque anni, dopo la chiusura del ‘regno’ per impedire la diffusione del Covid. Da allora il commercio con Pechino è ripreso lentamente e la Corea del Nord lo scorso anno ha autorizzato l’ingresso di turisti russi, per la prima volta dopo la pandemia. Diversi tour operator occidentali hanno dichiarato recentemente di essere stati informati che i viaggiatori stranieri potranno nuovamente visitare la città nordcoreana di Rason, al confine con la Cina. Oggi l’agenzia di viaggi Zhixing Heyi, con sede a Pechino, ha comunicato di aver ricevuto “un’autorizzazione speciale” dai suoi interlocutori nordcoreani per un viaggio di turisti cinesi a Rason il 24 febbraio.

I partecipanti saranno “il primo gruppo turistico cinese privato a visitare la Corea del Nord in cinque anni”, ha affermato la compagnia in una nota. Rason costituisce un luogo di sperimentazione della politica economica ed è soggetta ad un sistema di visti distinto dal resto del Paese. I turisti cinesi potranno visitare una fabbrica di trasformazione alimentare, un allevamento di anatre, assistere a una dimostrazione di taekwondo o anche a uno spettacolo tenuto dai bambini.

Attualmente “solo poche” agenzie di viaggio straniere sono autorizzate a inviare turisti in Corea del Nord, ha affermato Du Mingrui, presidente di Zhixing Heyi. “Penso che prima o poi riapriranno ovunque. Ma per ora sicuramente non ci saranno molti tour operator” che si recheranno lì. Secondo i loro siti web, le agenzie Koryo Tours e Young Pioneer Tours hanno iniziato ad accettare prenotazioni per viaggi a Rason a partire dall’inizio di marzo. Ma entrambe le società hanno affermato che i tour di gruppo nella capitale Pyongyang non sono ancora disponibili.