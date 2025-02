Le flebili speranze di scongelare il muro di giaccio eretto dalla Hankook & Company, che dal 25 maggio vorrebbe cessare l’attività dello stabilimento Hanon Systems Italia di Benevento, sembra siano demandate, almeno per ora, al vertice previsto per domani presso il Ministero del Lavoro.

La convocazione del sottosegretario Claudio Durigon prevede le presenze, oltre che dei nuovi proprietari in videocollegamento, delle direzioni generali competenti per ammortizzatori sociali e imprese, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nonché di Invitalia.

A questo eventuale sbocco condurrebbe la direttiva emanata in data 14 ottobre 2021 dall’allora Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, Ministero oggi denominato delle Imprese e del Made in Italy, retto da Adolfo Urso.

