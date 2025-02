Ue: Schlein, ‘serve Next generation da 800mld, Difesa sia davvero comune e non corsa al riarmo’

Roma, 17 feb (Adnkronos) – “Ci aspettiamo che Giorgia Meloni si dichiari a favore di nuovo piano di investimenti comunitari, un Next generation da 800mld ogni anno per l’autonomia strategica dell’Europa”. Lo ha detto Elly Schlein all’Aquila.

“Un grande piano di investimenti comuni entro cui sviluppare una difesa che sia però davvero europea, che non sia la corsa al riarmo di ogni singolo Stato dei 27 Stati membri ma una difesa comune, con investimenti e ricerca comuni”, ha aggiunto la segretaria del Pd.