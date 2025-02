Roma, 17 feb (Adnkronos) – “Giorgia Meloni deve decidere da che parte stare, non si può stare con i piedi in due scarpe, e l’Italia non può che stare per una Europa più unita e forte per una pace giusta dal punto di vista degli ucraini e con la sicurezza necessaria per tutta l’Europa”. Lo ha detto Elly Schlein nel corso di una visita a L’Aquila.