Ucraina: Lega, ‘in Ue prevalga buonsenso, nemico non è Trump’**

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “La Lega, da sempre sincera sostenitrice della pace, confida che in Europa prevalga il buonsenso, anche grazie all’azione di un governo italiano forte e compatto. Incomprensibili gli attacchi di certa sinistra contro il Presidente Trump, che in poche settimane ha fatto – per la pace e la stabilità dell’intero Occidente – più di Biden in anni interi. Dopo troppi morti è l’ora di voltare pagina: il nemico non è Trump ma chi non vuole mettere fine ai conflitti”. Così fonti della Lega.