Ucraina: Frederiksen, ‘la Russia minaccia tutta l’Europa’

Parigi, 17 feb. (Adnkronos/Afp) – “La Russia minaccia tutta l’Europa”. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen dopo i colloqui di emergenza a Parigi sul cambiamento di politica degli Stati Uniti sulla guerra in Ucraina.

La guerra in Ucraina riguarda i “sogni imperialisti di Mosca, di costruire una Russia più forte e più grande, e non credo che si fermeranno in Ucraina”, ha detto ai giornalisti, mettendo in guardia gli Stati Uniti dai tentativi di concordare un cessate il fuoco “rapido” che darebbe alla Russia la possibilità di “mobilitarsi di nuovo, attaccare l’Ucraina o un altro paese in Europa”.