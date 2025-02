Il Comune di San Nicola Manfredi ha indetto una conferenza di servizi per la realizzazione di un impianto agrivoltaico e delle relative opere di connessione alla rete di distribuzione.

Si tratta di un’iniziativa della srl Pvexo Andromeda con sede a Roma, che ha avviato le procedure per l’autorizzazione in Regione Campania: il progetto prevede la costruzione di un impianto con una potenza di 5,99 MWp denominato ‘Satriano’, che consentirebbe l’installazione di pannelli sopraelevati e dunque la possibilità di continuare a lavorare i fondi.

