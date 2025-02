La Provincia prova a programmare interventi di riattazione sull’estesa viabilità di propria competenza. In questa ottica va inquadrato l’avanzamento quadro finanziario asseverato grazie a fondi resi disponibili dal Ministero Infrastrutture per l’intervento sulla “S.P. n° 114 “Dugenta – Frasso Telesino” Lavori di Messa in Sicurezza” per complessivi 150mila euro. Avanzamento per il relativo procedimento con il servizio Viabilità della Provincia di Benevento che ha provveduto ad elaborate il progetto esecutivo dell’intervento denominato “S.P. n° 114 “Dugenta – Frasso Telesino” Lavori di Messa in Sicurezza. Il programma prevede lavori a misura per circa 120mila euro e fondi per 30mila euro per coprire altri oneri.

