Il beneventano è il territorio campano dove tra 2011 e 2024 si è registrato il calo più netto di prestiti delle banche alle imprese, con il territorio 70esimo in Italia e primo per l’appunto in Campania per incidenza di questa dinamica. Nel 2011 a Benevento e territorio provinciale il dato prestiti era di un miliardo e quattrocento milioni. Nel 2023 è risultato di 900 milioni con flessione di mezzo miliardo e decremento percentuale rilevante corrispondente ad un terzo in meno, segnatamente -33,0 per cento, quasi in linea con il dato mediano nazionale pari al -34,9 per cento.

Flessioni più contenute a Napoli e hinterland, naturalmente in termini percentuali, per il -31,1 per cento; in Irpinia per il -27,7 per cento; Salerno e territorio provinciale per il -12,1 per cento; per il casertano per il -6,5 per cento.

