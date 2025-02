Mo: Katz, ‘creeremo agenzia per la partenza volontaria dei residenti di Gaza’

Tel Aviv, 17 feb. (Adnkronos/Afp) – Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha annunciato di voler creare un’agenzia speciale per la “partenza volontaria” dei residenti di Gaza, dopo l’impegno del primo ministro a rispettare il piano del presidente americano di prendere il controllo del territorio palestinese e di sfollarne gli abitanti.

“Il ministro della Difesa Israel Katz ha tenuto una riunione oggi sulla partenza volontaria dei residenti di Gaza, dopo di che ha deciso di creare un’agenzia speciale per la partenza volontaria dei residenti di Gaza all’interno del Ministero della Difesa”, si legge in una nota del ministero.