Migranti: Magi, ‘allibiti da Brunner, interviene prima di sentenza Corte Ue’

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Le parole del Commissario all’Interno Magnus Brunner sul sostegno al protocollo Italia-Albania lasciano allibiti: non solo sta parlando di una operazione che si svolge al di fuori delle leggi europee, ma il commissario interviene prima della sentenza della Corte Ue sui Paesi sicuri su richiesta di alcuni tribunali italiani chiamati a decidere proprio su alcuni migranti deportati in Albania dal governo italiano. Brunner domani chieda a Meloni piuttosto se il protocollo segue il diritto europeo, si faccia dire quanto i contribuenti italiani stanno pagando e, soprattutto, si informi sulle presenze attuali nei lager albanesi: zero. L’Unione europea eviti di seguire questo fallimento Made in Italy del governo dei patrioti”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.