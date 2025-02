Catania: maestre aggredite da genitori, oggi il sindaco a scuola per solidarietà

Palermo, 17 feb. (Adnkronos) – Il sindaco di Catania Enrico Trantino e l’assessore alle politiche scolastiche Andrea Guzzardi questa mattina, all’inizio delle lezioni, si recheranno nella scuola Petrarca di via Pantelleria per testimoniare ai genitori, agli insegnanti e alla dirigenza scolastica, “la vicinanza delle istituzioni cittadine” alle maestre aggredite sabato dai genitori di un’alunna. Sono stati i genitori di un alunno di dieci anni a colpire con calci e pugni le due insegnanti e i carabinieri stanno indagando.

Trantino e Guzzardi hanno espresso “la più ferma condanna e vicinanza dell’Amministrazione comunale alle maestre di scuola primaria coinvolte, che abbiamo già contattato per sincerarsi delle loro condizioni. La sicurezza di studenti e personale scolastico è una priorità assoluta, e in quell’istituto stiamo concretamente operando per garantire un ambiente di apprendimento sereno e protetto e collaborare con la scuola e le forze dell’ordine per prevenire ulteriori episodi di violenza”.