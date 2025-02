Un tema che già più volte è stato trattato dalla nostra testata.

È quello relativo alla necessità di intervenire con soluzioni che possano consentire una maggiore sicurezza nella circolazione in specifici punti della Strada Statale Appia ricadenti nel territorio della Valle Caudina.

Il riferimento, in particolare, è agli snodi che si hanno in zona Campizze di Rotondi e in quella prossima al cosiddetto Ponte di Ferro.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia