Sanremo 2025, Olly è il vincitore: “Assurdo ma è successo”

(Adnkronos) – E’ Olly il vincitore di Sanremo 2025 con ‘Balorda nostalgia’. A seguire, nella classifica finale, c’è Lucio Corsi al secondo posto con ‘Volevo essere un duro’, terzo Brunori Sas con ‘L’albero delle noci’. Al quarto posto si è piazzato Fedez con ‘Battito’, quinto Simone Cristicchi con ‘Quando sarai piccola’. “Ciao ma’, ciao pa’, assurdo ma è successo” sono state le parole, cariche di emozione e incredulità, di Olly dal palco dell’Ariston.

non sono mancati all’annuncio di Giorgia, grande favorita alla vigilia e , e Achille Lauro fuori dalla top 5. La platea ha urlato i nomi dei due artisti. I due si sono piazzati al sesto e settimo posto: a seguire Francesco Gabbani, Irama e i Coma_Cose.

Giorgia, chiamata a salire sul palco per ricevere il Premio Tim in quanto artista più amata su app My Tim e su siti e canali social ufficiali Tim, è stata accolta dal pubblico con una standing ovation. La cantante romana a questo punto non ha trattenuto le lacrime a cui il pubblico ha risposto con ancora maggior calore gridandole: ‘Hai vinto, hai vinto’. “Giorgia lo sa benissimo – ha detto Carlo Conti all’Ariston – che le classifiche vanno e vengono, ma l’affetto del pubblico resta”. “L’affetto del pubblico – ha aggiunto commossa l’artista – soprattutto dopo tutti questi anni, ha un valore veramente inestimabile. Non so se lo merito ma vi ringrazio con tutto il mio cuore”.

