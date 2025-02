Regionali, per Mastella la priorità è De Luca

Tutto su De Luca. Sempre che il governatore superi le Forche Caudine costituite dal pronunciamento della Consulta tra un paio di mesi. Come subordinata, Mastella si intrupperà nella coalizione di centrosinistra, deglutendo persino l’amaro boccone di alleanze variabili tra Regione e piano locale. La prima opzione resta, però, l’attuale presidente della Regione Campania. Certo, con lui in questo quinquennio i rapporti sono stati sempre altalenanti, ma in occasione degli appuntamenti elettorali, prima nel 2016 e poi nel 2021, il governatore, a sentire quelli del Pd, ha sempre dato una mano all’attuale sindaco di Benevento. Dal suo canto, l’ex Guardasigilli può mettere sul piatto della bilancia di aver stipulato l’accordo con De Luca quando tutti i sondaggi lo davano sconfitto alle regionali del 2020, distanziato di ben 10 punti dal candidato del centrodestra.

