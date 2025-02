Non è solo la carenza idrica a creare disagi, ma c’è anche la tenuta delle condutture idriche.

Esemplare, a tal proposito, quanto successo a Pontelandolfo, dove si è aperta una voragine sulla strada statale 87.

Ad avvisare la popolazione è stata l’Amministrazione comunale, tramite i suoi canali social.

L’Amministrazione ha anche tranquillizzato sul tempestivo intervento degli operai della Provincia che, prontamente allertati, hanno subito provveduto a delimitare l’area e a segnalare il pericolo, per cui comunque viene raccomandata la massima prudenza.

Un problema comune in molte aree della rete idrica provinciale, che necessita di interventi di manutenzione continua.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia