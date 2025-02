Contingente rinforzi limitato rispetto alle esigenze. E la situazione non sembra migliorata, anzi. Utile alla causa c’è stato l’innesto, lo scorso settembre, di undici medici assegnatari nelle zone carenti nel beneventano per la circoscrizione Asl: insufficiente causa burocratismi con carenze che si erano molto dilatate rispetto l’istruttoria avviata a inizio 2024 e che negli ultimi mesi si sono ulteriormente dilatate con tanti medici e pediatri pensionati o in via di imminente pensionamento in queste prime settimane del 2025.

