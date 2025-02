Una delle giornate peggiori del nuovo anno, per i tanti segnali che porta con sé. Il ritratto di un Benevento senz’anima, chiamato alla scossa nel pieno della crisi che attanaglia il suo campionato ma ancora una volta intimorito dai soliti spettri che stanno ingabbiando la squadra di Pazienza. Il racconto di una prestazione lontana da standard accettabili, priva di occasioni o situazioni in grado di poter illuminare il futuro della Strega, mai come in questo momento preda di interrogativi ingombranti. Le distanze dalle prime della classe rischiano di allargarsi ulteriormente: Audace Cerignola e Monopoli possono davvero scappare mentre l’Avellino mette nel mirino il sorpasso contro un Crotone che ha la chance di accorciare il distacco proprio dalla Strega. Tra queste sfumature il Benevento vive il suo peggior momento, per classifica ma soprattutto per umore.

