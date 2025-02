Accanto ai lavoratori della Hanon Systems ci sono le istituzioni ma anche la città. Che, ieri, tramite la partecipazione di rappresentanti di altre aziende, ha espresso vicinanza e solidarietà ai colleghi del sito di contrada Olivola, affiancandosi alla celebrazione di un consiglio comunale straordinario. Un primo passo per indurre il Governo nazionale a mettere in campo ogni iniziativa utile affinché la proprietà sudcoreana riveda la drastica decisione di chiudere il polo di Benevento. Questo, senza preventivamente verificare la sussistenza di condizioni alternative che tengano in vita uno stabilimento che ha sempre prodotto utili. Il consiglio comunale, i parlamentari nazionali (presente Rubano mentre Matera era impegnato al Senato), il consigliere regionale Abbate, i sindacati, Antonio Affinita vice presidente di Confindustria, tutti all’unisono: occorre impedire la chiusura dello stabilimento Hanon Systems Italia di Benevento ed evitare quello che sarebbe un ulteriore negativo strappo al sistema economico provinciale, con gravi conseguenze di natura occupazionale.

