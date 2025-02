Un mega convoglio è già sulla linea ferrata Benevento-Napoli via Valle Caudina.

Si tratta del convoglio Salcef che, come fa presente il presidente Eav Umberto De Gregorio, “dovrà realizzare il rinnovo dell’armamento”.

La mega carovana ha una lunghezza di 360 metri e, a partire dalla settimana prossima, andrà ad espletare le prime attività lungo la tratta Santa Maria a Vico-Cancello. Quelle che saranno poste in essere, ha ulteriormente sottolineato il vertice Eav a mezzo social, sono “attività di risanamento in attesa che arrivino i materiali per fare il rinnovo quali rotaie, traverse e pietrisco”.

Intanto, risulta fissata per la giornata del 10 marzo, alle ore 12, la presentazione della nuova stazione di Benevento Appia.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia