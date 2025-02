Novità in arrivo per i rifiuti, primi sondaggi per la questione acqua, propositi di riduzione delle aliquote sui tributi comunali.

Sono i punti di maggiore rilievo toccati ieri nell’aula di via Mazzini, dove il Consiglio comunale di San Giorgio del Sannio ha approvato il bilancio di previsione e il Documento unico di programmazione. Un via libera accompagnato dai non pochi rilievi del gruppo di opposizione ‘San Giorgio protagonista’ (assente ieri la capogruppo di ‘San Giorgio futura’ Giovanna Petrillo).

Tutti i punti legati alla programmazione economica sono stati affrontati in una discussione unica, aperta dalla relazione dell’assessora Alessia Accettola.

“Il dato sulla popolazione induce a una riflessione sulle politiche sociali”, ha esordito la delegata al bilancio, richiamando il trend che non risparmia San Giorgio, sul tasso di mortalità superiore ai numeri dei nuovi nati.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia