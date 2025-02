Al fine di contrastare il fenomeno delittuoso dei furti in abitazione e dei reati predatori in genere, il Questore di Benevento ha impresso un importante impulso al settore della prevenzione generale e repressione dei reati intensificando la presenza sul territorio degli equipaggi impiegati per tale attività. Nel corso di tali controlli, in seguito ai vari episodi di furto in abitazione perpetrati nella Valle Telesina, il personale del Commissariato di Telese, nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di contrasto dei reati in genere, ha provveduto a denunciare in stato di libertà per furto in abitazione in concorso, relativamente ad episodi avvenuti nel comune di Solopaca un cittadino di nazionalità albanese al quale sono stati altresì sequestrati due telefoni cellullari utilizzati per comunicare con i complici durante i furti. Per il medesimo tipo di reato, nel mese di gennaio, sono stati denunciati in stato di libertà altri due cittadini, anch’essi di nazionalità albanese, per furti perpetrati nei comuni di Frasso Telesino e di Guardia Sanframondi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia