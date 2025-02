“La consegna dei lavori della prima fase dell’iter di completamento della diga di Campolattaro, formalizzata quest’oggi (ieri per chi legge, ndr) così come da me già annunciato nei giorni scorsi, è il mantenimento di una promessa fatta al territorio, che attende quest’opera da decenni, e testimonia al tempo stesso l’impegno di questo Governo nel sostenere la realizzazione di quelle grandi opere infrastrutturali che segneranno la svolta per il nostro Mezzogiorno”. Lo dichiara in una nota il deputato azzurro e Sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante.

