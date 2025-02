Il momento è complicato e il Benevento prova a non farsi prendere dall’ansia, ma anzi cerca di sfruttare il faccia a faccia con il Messina per riprendere ossigeno. Per l’occasione, Pazienza non avrà a disposizione gli infortunati Nardi, Ferrara (quest’ultimo è stato comunque inserito nella lista dei convocati) e Meccariello, oltre allo squalificato Berra, mentre recupera Capellini e Oukhadda, porta con sé per la prima volta Borello, Viviani e Avolio, e deve fare i conti con le non perfette condizioni di Prisco che ha saltato parte della rifinitura per un problema accusato nel corso dell’allenamento di giovedì. Dopo la falsa partenza di Biella contro la Juventus Next Gen, il nuovo inquilino della panchina giallorossa sa che non potrà permettersi ulteriori inciampi, se non vuole correre il rischio di veder ridimensionato il suo Benevento e, di conseguenza, rinunciare prima del tempo all’obiettivo di riprendersi il primo posto

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia