Tragedia della strada ieri mattina alle 5 in contrada Pino, alle porte del capoluogo sannita, dove si è verificato un drammatico incidente stradale costato la vita ad un ventiseienne di Paupisi, Francesco Pio Pannella, addetto officina manutenzione ferroviaria Trenitalia a Napoli. Il giovane si stava recando al lavoro e lungo l’Appia avrebbe dovuto far salire a bordo un collega per raggiungere insieme il capoluogo partenopeo, dove però non è mai arrivato. Questo perché, dopo la rotatoria a San Vito, mentre percorreva via Castelpoto in zona contrada Pino, il veicolo da lui guidato ha terminato la sua traiettoria in modo drammatico impattando in un terrapieno e poi contro un palo.

