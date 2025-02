Approvato emendamento Matera: ora anche Mastella può candidarsi a presidente della Provincia

Grazie a Matera, Clemente Mastella si potrà candidare anche a presidente della Provincia. L’emendamento proposto dal senatore di Bucciano quale primo firmatario, di cui la Camera dovrà solo prendere atto per essere vigente, non riguarda, ovviamente, il solo sindaco di Benevento, bensì altri 26 sindaci sanniti che, con la legge Delrio, sarebbero risultati ineleggibili. Il presidente della Provincia, è noto, dura in carica quattro anni e sono eleggibili i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

