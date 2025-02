La vertenza della Hanon Systems sul tavolo del Governo, che, presso il Ministero del Lavoro, affronterà martedì 18 febbraio 2025, alle ore 10, la vicenda della cessazione delle attività dell’azienda coreana preventivata per il 25 maggio prossimo. La riunione – in videocollegamento in quanto i rappresentanti della Hankook & Company sono all’estero -, affronterà lo stato di crisi della Hanon Systems Italia, al fine di individuare possibili soluzioni.

A convocare il vertice è stato il sottosegretario Durigon, che ha invitato le direzioni generali competenti per ammortizzatori sociali e imprese, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Invitalia e, ovviamente, i rappresentanti dell’azienda. Un tavolo di lavoro richiesto da più parti in queste ore, tramite interrogazioni sia al Governo nazionale che al presidente della Giunta regionale della Campania: dal forzista Francesco Rubano al dem Antonio Misiani, dal meloniano Mimmo Matera al parlamentare casertano Pd Stefano Graziano e Gino Abbate consigliere regionale.

