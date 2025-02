Il tratto della Fondovalle Isclero ricadente nel territorio comunale di Sant’Agata de’ Goti è stato oggetto, nella mattinata di ieri, di chiusura al traffico per poco più di un’ora a seguito di un incidente verificatosi sul posto.

Per l’esattezza, come da prime ricostruzioni, sono entrati in collisione un camion deputato al trasporto di merce alimentare ed un’Alfa Romeo Giulietta all’interno della quale si trovavano due persone.

