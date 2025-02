Sono saliti a otto giorni in poco meno di sei settimane gli sforamenti registrati per le polveri sottili dalla centralina di rilevamento Arpac di via Mustilli.

Lo dicono i dati diffusi dalla stessa Agenzia regionale Protezione Ambientale, nel suo bollettino statistico, relativo alle informazioni raccolte sui diversi centri di monitoraggio.

La fotografia parla di superamento degli indici di polveri sottili Pm10 -media massima giornaliera consentita di 50 µg/m³ – con una frequenza che, in proiezione, impedirebbe di replicare i dati 2023 e 2024, quando in termini di sforamenti Benevento era rimasta entro gli standard per la qualità dell’aria.

