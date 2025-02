Parlamento: Dl emergenze, Dl Cultura e caro bollette in Odg settimana**

Roma, 14 feb (Adnkronos) – Alcuni decreti in scadenza, emergenze, cultura e milleproroghe, e il caro bollette sono tra gli argomenti nel calendario parlamentare della prossima settimana. Alla Camera si prende il via subito con la fiducia al Dl emergenze e Pnnr, in scadenza il 1 marzo ma da inviare al Senato. Lunedì dalle 14 sono previste dichiarazioni di voto, voto nominale e esame del provvedimento che proseguirà anche martedì.

Sempre martedì, dalle 15 e con votazioni non prima delle ore 18, tocca al Dl milleproroghe, in scadenza il 25 febbraio e appena approvato con la fiducia al Senato. Al termine delle votazioni all’Odg di Montecitorio è stata quindi inserita, per la discussione generale, la mozione sul caro bollette. Il programma della Camera prevede poi, formalmente, il seguito dell’esame della mozione di sfiducia alla ministra Daniela Santanchè che, però, difficilmente troverà spazio in settimana.

Venerdì 21, alle 9, l’Odg comprende anche la discussione generale sulla Pdl sulle intercettazioni, già approvata dal Senato. E a palazzo Madama si riprende martedì alle 16,30 con il Dl cultura. A seguire, la discussione di alcune mozioni. Formalmente, in coda all’Odg del Senato c’è anche il Dl emergenza e Pnnr ove approvato dalla Camera. Sia a Montecitorio che a palazzo Madama sono confermati a metà settimana gli appuntamenti con il Qt e poi quelli con gli atti di sindacato ispettivo.