Un sussulto d’orgoglio è ciò che serve al Benevento per mettere fine a una crisi che rischia di far perdere contatto con le posizioni di vertice e rovinare quanto di buono è stato fatto nella prima parte della stagione.

Dopo la falsa partenza di Biella contro la Juventus Next Gen, Pazienza vuole invertire la tendenza già a partire dal match di domani contro il Messina, sfida che rappresenta occasione di riscatto e al tempo stesso un esame da non sbagliare, proprio per non vedere sfuggire (definitivamente?) il primato. La settimana di lavoro e il ritiro ordinato dalla società non hanno solo permesso alla squadra di ritrovare tracce d’intesa dopo il momento delicato, ma anche al tecnico di San Severo di conoscere meglio il gruppo e, di conseguenza, schiarirsi le idee.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia