Nato: Pistorius, ‘nella difesa, Europa non può sostituire Usa da un giorno all’altro’

Monaco, 14 feb. (Adnkronos) – Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha dichiarato che sarà difficile per l’Europa sostituire le truppe statunitensi in Europa, mentre si vocifera che Washington potrebbe ridurre i suoi contingenti.

“Dovremmo compensare ciò che gli americani cesseranno di fare in Europa”, ha detto Pistorius a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “Ma questo non può accadere da un giorno all’altro”.