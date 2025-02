Berlino, 14 feb. (Adnkronos/Afp) – L’amministrazione Trump “non ha alcun riguardo per le regole stabilite”. Lo ha dichiarato in apertura delle Conferenza sulla sicurezza di Monaco il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, aggiungendo che “la nuova amministrazione americana ha una visione del mondo molto diversa dalla nostra. Una visione che non ha alcun riguardo per le regole stabilite, la partnership e la fiducia consolidata”.