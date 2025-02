Covid: corte appello Milano conferma condanna per tre no-vax

Milano, 14 feb. (Adnkronos Salute) – La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna nei confronti di tre no vax (una condanna a un anno e due a sei mesi) che impedirono al giornalista del Tg5 Enrico Fedocci – accerchiandolo e insultandolo -, al suo operatore e al suo tecnico di documentare la manifestazione ‘No green pass’ di sabato 23 ottobre 2021. Un quarto indagato aveva evitato il processo versando una somma che l’inviato ha devoluto in favore degli orfani dei carabinieri morti per il Covid.

Soddisfatto il giornalista. “Grazie ai carabinieri del Nucleo Informativo di Milano per il grande lavoro riconosciuto dai giudici in ben due gradi di giudizio. Ringrazio Mediaset per la vicinanza e il sostegno con un grandissimo impegno dell’Ufficio legale e dei propri avvocati”.