Caso Uss: Riesame conferma, coordinatore fuga deve stare in carcere

Milano, 14 feb. (Adnkronos) – Il tribunale del Riesame di Milano, dopo che la Cassazione aveva annullato con rinvio il provvedimento per un nuovo giudizio, ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per Dmitry ‘Dima’ Chirakadze, l’uomo con legami con funzionari e oligarchi russi arrestato lo scorso giugno in un filone dell’inchiesta sulla fuga di Artem Uss. Il 54enne è già a processo a Milano per la procurata evasione: per il pm Giovanni Tarzia sarebbe il “coordinatore” del piano di fuga da Basiglio (Milano) all’estero.