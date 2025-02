Buone notizie per l’automedica di Morcone: sembra infatti che il prezioso servizio territoriale non verrà rimosso. A darne notizia è il Sindaco di Morcone Luigino Ciarlo, che ha riferito quanto emerso lo scorso 11 febbraio, a Palazzo Mosti, dalla riunione del comitato di rappresentanza dei sindaci dell’ Asl, presieduto dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e dal direttore generale Asl, Gennaro Volpe. Come si ricorderà lo scorso 6 febbraio si è costituito a Morcone il Comitato per il 118, con lo scopo di evitare la rimozione dell’auto medica.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia