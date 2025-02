Una telefonata ti allunga la vita. Ed in qualche caso te la salva pure. Storia a lieto fine per un 51enne di Airola che è stato tratto in salvo, dopo essersi perso in montagna, grazie alle preziose informazioni fornite attraverso una videochiamata. La disavventura era iniziata nel pomeriggio di Mercoledì quando l’uomo, che si era recato sul monte Mafariello, nel territorio di San Martino Valle Caudina, si era reso conto di non riuscire più a trovare il sentiero.

