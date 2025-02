“Sono stati respinti tutti i sette ricorsi presentati in Prefettura e i decreti stanno iniziando ad arrivare”. Così ieri il sindaco di San Nicola Manfredi Arturo Vernillo, sul dibattuto tema delle residenze fittizie. Ricordiamo che dall’inizio del mandato l’amministrazione ha avviato un monitoraggio sui residenti, dopodiché sono partite le procedure per irreperibilità che hanno condotto a numerose cancellazioni dall’anagrafe cittadina. Rispetto ad alcuni decreti firmati dal sindaco sono tuttavia stati presentati dei ricorsi, anche da parte di ex sindaci, come nel caso di Serafino De Bellis.

