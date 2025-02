Consulta: al via seduta comune Parlamento per elezione quattro giudici**

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – Al via la seduta comune del Parlamento per l’elezione di quattro giudici costituzionali. Si tratta del quattordicesimo scrutinio per il componente della Consulta chiamato a sostituire Silvana Sciarra, cessata dal mandato l’11 novembre del 2013, e del quinto per coloro che dovranno succedere ad Augusto Barbera, Franco Modugno e Giulio Prosperetti, arrivati a scadenza il 21 dicembre scorso. Per tutti la maggioranza richiesta per l’elezione è i tre quinti dell’Assemblea, vale a dire 363 voti.