Caccia: Zanella (Avs), ‘Lollobrigida smentisca intenzione di smantellare legge’

Roma, 13 feb (Adnkronos) – “Sono sempre più insistenti le voci secondo le quali al Ministero dell’Agricoltura guidato da Francesco Lollobrigida starebbero studiando un nuovo provvedimento per tornare alla carica contro la legge 157/92 che regolamenta la caccia”. Lo dice Luana Zanella, capogruppo Avs alla Camera.

“Abbiamo appena bloccato la furia venatoria del leghista Bruzzone che vorrebbe azzerare i calendari venatori e dare libertà di sparo alle doppiette e, insieme, esautorare l’Ispra, prezioso Istituto di protezione ricerca ambientale che detta le regole scientifiche per i calendari venatori -prosegue-. Eppure già si parla di un progetto studiato in casa di Fratelli d’Italia che non hanno nessuna intenzione di lasciare alla Lega i consensi delle lobby venatorie e delle armi: attendiamo una smentita dal ministro Lollobrigida altrimenti è ovvio che troverà noi di Avs insieme alle altre opposizioni e alle associazioni ambientaliste e animaliste sul piede di guerra”.