Mosca, 12 feb. (Adnkronos) – Gli attacchi delle forze armate russe su Kiev condotti oggi rientrano nel concetto di “pace attraverso la forza”. Lo ha dichiarato il vice capo del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, spiegando in un post su Telegram che “il concetto di pace attraverso la forza a volte funziona davvero. Ad esempio, dimostrando un potere reale, non inventato da qualcuno. Come oggi a Kiev dopo l’arrivo dei nostri missili e Uav”.

“Sebbene tali azioni (gli attacchi delle Forze armate russe a Kiev) – prosegue Medvedev – non siano in grado di liberare completamente la mente di quegli illegittimi buffoni che, tremando di paura e astinenza da droga, stanno dicendo sciocchezze davanti alle telecamere sullo scambio di territori. Per queste persone, l’unico modo per guarire è sentirsi di nuovo russi. Su consiglio del presidente degli Stati Uniti”.

In precedenza, in un’intervista con Fox News, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva dichiarato che un giorno l’Ucraina “potrebbe diventare la Russia” e non aveva escluso di voler restituire tutti i soldi spesi per questo Paese dal governo americano. Trump ha specificato che vorrebbe ricevere un equivalente sotto forma di terre rare ucraine per un valore di circa 500 miliardi di dollari. Il portavoce del presidente russo, Dmitry Peskov, commentando questa ipotesi del leader americano, ha sottolineato che una parte significativa dell’Ucraina vuole diventare Russia e lo è già diventata, riferendosi alla decisione presa nel referendum delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, delle regioni di Zaporizhzhya e Kherson di unirsi alla Federazione Russa.